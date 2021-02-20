Kalp hastalarına ‘geç kalma’ uyarısı

Kovid-19 salgını birçok insanı yaşamdan koparmaya devam ederken, virüs korkusundan rutin kontrollerinden kaçınan kronik kalp hastalarının ciddi risk altında olduğu uyarısı yapıldı.

Kardiyoloji uzmanları Milliyet aracılığıyla kronik kalp hastalarının mutlaka sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiğini duyurdu. Uzmanlar, hastaneye gitmekten kaçınanlar nedeniyle evdeki ani ölüm oranında yüzde 10’luk artış olabileceğini gündeme getirdi.

Koronavirüs korkusu

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Ani kalp rahatsızlığı yaşayanlar dahi doktora gelmekten imtina ediyor. Kalp hastalarının yarıya yakını ‘koronavirüs kaparım’ korkusuyla hastaneye gelmekten çekiniyor. Kalp krizine bağlı ani ölümlerde atış olduğunu gözlemliyoruz. Oysa ki, Kovid-19 polikliniği ile kardiyoloji birimleri ayrı ve tüm hijyen tedbirleri alınmış durumda. Özellikle 65 yaş üzeri kronik kalp hastalarımızı uyarıyoruz. Korkup, kaçmak ani ölümlere neden oluyor. Sıkı tedbirler alarak gönül rahatlığı ile tedavi ve kontrollerini olsunlar” diye konuştu.

‘Şansını kaybediyor’

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal da, evde kalp krizinden vefat edenlerin sayısında artış olduğunu belirterek, “Kalp şikâyetleri ile yaşayıp bu dönem tedavi olmayan hastalar pandemi sonrası ileri kalp yetmezliği şikâyetleri ile hastanelere başvuracaklar. Birçok hasta Kovid-19 korkusu nedeniyle kalp kontrol ve tedavilerinden kaçındığı için artık kalp ameliyatı şansını da kaybediyor.

Korkup gelmeyen hastalarımız pandemiden sonra ne yazık ki yüksek risklerle kalp ameliyat olmak zorunda kalacaklar. Pandemi sonrası birçok kalp kapak hastası, kalp nakli adayı hastalar olarak karşımıza çıkacak. Nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti olan kişiler vakit kaybetmeden hastaneye başvurmalıdır” dedi.

Evde ölümlerde artış

Konuya ilişkin sahadan aldığı bilgileri paylaşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Karpuz ise “Evde kalarak, doktora gitmekten kaçınmak inmeye de neden oluyor. Kardiyoloji hastalarında eksilme gördüğümüz gibi, sahadaki veriler evdeki ani kalp ölümlerinde yüzde 10’luk artış olduğunu gösteriyor.

Kalp krizi geçirip neredeyse ölümün kıyısına gelenler bile hastaneye gelmemekte diretebiliyor. Acil vaka olmadıktan sonra her kalp hastamızdan muayene öncesi PCR testi istiyoruz. Kalp yetersizliği olan ancak virüs korkusundan sağlık merkezilerinden gelmekten imtina edenlerin ölüm oranında yüzde 10-15 artış olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tufan Tükek

‘Doktordan kaçıyor’

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol da, şu uyarılarda bulundu: “Pandemi döneminde kalp krizi geçiren hastaların neredeyse yarısı hastaneye gitmiyor. Kalp hastalarının yüzde 47’sinin doktor kapısı çalmaktan imtina ettiğini tespit ettik. Bu oran kalp krizinin ağır formlarında yüzde 32, hafif formlarında yüzde 56 olarak ölçüldü.

Pandemiden önce kalp sorunu yaşayan hastalar 60 dakika içinde 112 Acil Servisi ararken, bu süre pandemi döneminde 90 dakikaya çıktı.

Tıkanan damarın beslediği kalp kası 20 dakika içerisinde ölmeye başlıyor ve 12 saat içinde tamamen ölüyor. Kas ölümü özellikle ilk 1-2 saatte çok hızlı ve yüksek miktarda gerçekleşiyor. Ani ölümlerde yüzde 10, 15’lik artış olmasından endişeliyiz” diye konuştu.