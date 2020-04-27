MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kamu İhale Kurulu'ndaki atamalar Resmi Gazete'de
ABONE OL
27.04.2020 - 02:42 | | AA

Kamu İhale Kurulu'ndaki atamalar Resmi Gazete'de

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kurulu'ndaki atamalar Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç, İkinci Başkanlığına Osman Duru, üyeliklerine ise Ahmet İhsan Şatır, Oğuzhan Yıldız, Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı.

Söz konusu atamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maydanoz Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Maydonoz Mu Yoksa Maydanoz Olarak Mı Yazıyor?

Maydanoz Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Maydonoz Mu Yoksa Maydanoz Olarak Mı Yazıyor?

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Hafta İçi Nasıl Yazılır? Haftaiçi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftaiçi Kelimesinin Doğru Yazılışı

Hafta İçi Nasıl Yazılır? Haftaiçi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftaiçi Kelimesinin Doğru Yazılışı

Sıradaki Haber