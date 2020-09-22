Kan donduran cinayet!

Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadın, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. İki çocuk annesi Duygu Çelikten'in ailesi ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı.

Öldürülen kadının kardeşi, bir an önce zanlının yakalanmasını istedi. Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten, 13 gün önce evinden dışarıya fatura yatırmak için çıktı. İddiaya göre genç kadın, komşusu evli ve 3 çocuk babası Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Duygu'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Günlerdir kızlarından haber alamayan aile, ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Duygu Çelikten'i bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Çelikten'in kaybolmadan önce bindiği otomobilin, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirledi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda, genç kadının cesedi bulundu.

Sabah