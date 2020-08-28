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28.08.2020 - 19:37 |

Kanlı Nigar konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

Bu akşam Yeşilçam'a damga vuran filmlerden biri olan Kanlı Nigar tv'de olacak. 1981 yapımı filmi ilk kez izleyecekler bazı sorulara cevap bulmaya çalışıyor. İşte onlardan bazıları: Kanlı Nigar konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

Kanlı Nigar konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi?

Bu akşam televizyonda komedi filmi Kanlı Nigar yer alacak. Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrolünü paylaştığı film hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar Kanlı Nigar konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi? diye soruyor.

KANLI NİGAR KONUSU

Osmanlı Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda sıradan bir mahalleye yeni taşınan Cihanyandı Kanlı Nigar , uzun zaman önce kötü yola düşürülmüş, artık ekmeğini bu işten çıkaran bir kadındır. Bu mahallede yeni bir genelev açan kadının bu mahalleyi seçmesinin altında özel nedenler yatmaktadır. Yıllar önce masum bir kadınken kendisini kirletip bu yola düşüren yakınlarından intikam almayı aklına koyan kadın kurduğu türlü plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşecektir.

KANLI NİGAR OYUNCULARI

Kemal Sunal, Fatma Girik, Yaşar Güner, Necla Soylu, Merih Fırat, Pembe Mutlu, Bahar Öztan, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez, Nezihe Güler.

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