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13.11.2020 - 09:09 | | DHA

Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan Kanunu Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi. Kanuni bugün Karadeniz'e uğurlanacak.

Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi

 "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak

Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy açıklarında demirledi

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