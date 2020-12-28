Kapıcı maaşı ne kadar olacak 2021? Evli, 1-2 çocuklu kapıcı asgari ücreti (apartman görevlisi) son dakika detayları...

Kapıcı maaşı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Asgari ücret için beklenen gün geldi. Asgari ücretin belirleneceği toplantının bugün saat 10.30'da gerçekleşeceğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belirtmişti. Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra gözler asgari ücrete çevrildi. Peki apartman görevlisi 2021 kapıcı maaşı ne kadar olacak? İşte evli, 1-2 çocuklu kapıcı asgari ücreti son dakika gelişmeleri...

KAPICI MAAŞI NE KADAR OLACAK 2021?

2021 Kapıcı maaşı henüz açıklanmadı. Bakan Selçuk, asgari ücretin belirleneceği toplantının bugün yapılacağını açıklamıştı. Bugünkü toplantıdan sonra asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Asgari ücret belli olduğu zaman 2021 kapıcı asgari ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.

APARTMAN GÖREVLİSİ 2020 KAPICI ASGARİ ÜCRETİ...

2020 Kapıcı maaşı net: 2501.55 TL

2020 Kapıcı brüt maaşı: 2943 TL

2020 AGİ TUTARI

AGİ (bekarlar) 220,68 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17