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15.01.2021 - 21:28 | | AA

Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Mustafa Yaşar Yılmazoğlu'nun, kar yağışı görüntüsü çekmek isterken dronu ağaca takıldı. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) Başkanı Erdal Aydın, ağaca çıkarak dronu indirdi.

Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası görüntü çekmek için Selman Dede Mesire Alanına giden Mustafa Yaşar Yılmazoğlu, dron ile çekim yapmaya başladı. Dron, sert rüzgârın da etkisiyle ağacın dallarına takıldı. Yılmazoğlu, arama kurtarma ekibinde görev yapan arkadaşlarından yardım istedi. Mesire alanına gelen Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) Başkanı Erdal Aydın, ağacın dalına çıkarak dronu indirdi. Yılmazoğlu arkadaşına teşekkür etti. 

Dronu bulunduğu yerden indiren Aydın, Bizler gönüllü arama kurtarma ekibi olarak tüm taleplere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da arkadaşımız Mustafa Yaşar Yılmazoğlunun bir talebi oldu ve kendisine yardımcı olabildiysek ne mutlu bize dedi. 

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