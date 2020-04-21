Kar Nasıl Oluşur? Kısaca Kar Oluşumu Ve Türleri

Bir doğa olayı olarak öne çıkan kar insanlarca hem sevilmekte hem de pek istenmemektedir. Her ne kadar soğuk bir dönem yaşatsa dahi, önemli katkıları da bulunmaktadır. Özellikle kar yağması ile beraber hastalıklar kırılır ve çevreye yayılmış mikroplar ölür. Aynı zamanda kar yağması ile beraber insanlar sokağa çıkarak keyifli bir zaman geçirme şansı elde ederler.

Kar Nasıl Oluşur?

Bulutları oluşturan çok küçük su tanelerinin havaya karışması ile beraber, zamanla ince buz parçalarına dönüşmesine kar denmektedir. Bu doğa olayı oldukça hızlı bir zaman içerisinde gerçekleşir. Öyle ki su tanesi yağmura dönüşmeden hemen önce kar oluşumu meydana getirir. Aslına bakılırsa bulutlar küçük buz tanelerini tutar ancak bunların kara dönüşmesi adına, belli başlı bazı etkenlerin bir araya gelmesi gerekmektedir.

Peki, nedir bu etmenler? Düşük ısı ve hava akımı olarak öne çıkar. Ortaya çıkan bu ortam sayesinde buz parçaları bir araya gelerek kar oluşumunu destekler. Yani kar donmuş su parçacıkları üzerinden oluşum sağlar. Böylece meydana gelen oluşum buz tanesi veya kar tanesi şeklinde yeryüzüne iniş yapar.

Kısaca Kar Oluşumu ve Türleri

Kısaca bulutlar içerisindeki suyun yağmura dönmeden kristal üzerinden bütün haline gelmesine kar denir. Diğer bir değişle aslında kar taneleri buz kristal kümeleridir. Havada meydana gelen sıcaklık donma noktasına ulaştığında, su buharı yoğunlaşmak suretiyle buzlaşır veya çok küçük kristal halini alır. Zamanla donan damlacıklar başka kristaller ile birleşme suretiyle kar oluşumunu sağlar.

Yüzey formları ya da türleri açısından farklı kar çeşitleri bulunmaktadır.

- Toz kar,

- Tahıl kar,

- Çürük kar,

- Çözülmüş kar kabuğu,

- Cam buz,

- Güneş fincanı,

Bu şekilde türleri ayrılan kar tanelerinin bazıları yeryüzüne ulaşır bazıları ise havada belli bir süre içerisinde yok olup gider.