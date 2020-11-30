MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kar yağdı dağda mahsur kaldılar
ABONE OL
30.11.2020 - 09:42 | | İHA

Kar yağdı dağda mahsur kaldılar

Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu, çoban ve keçi sürüsü dağda mahsur kaldı.

Kar yağdı dağda mahsur kaldılar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyünde bir çoban keçi sürüsünü çıkardığı dağda mahsur kaldı. Kar yağışı ve sis nedeniyle uzun süre mahsur kalan çoban keçilerini donmaktan kurtardı. Olay dün Kavaklı köyünde meydana geldi. Kato Dağı eteklerinde bulunan yüksek rakımlı köyde yaşayan Ercan Özdemir adında bir vatandaş keçilerini dağa otlatmak için götürdü. Burada kar yağışına maruz kalan çoban ve keçiler uzun süre mahsur kaldı. Çoban Özdemir, "Keçilerimizi sürekli bu dağda otlatıyoruz. Kış gelmeden son defa götürmüştüm. Yağmur yağıyordu ancak keçiler sürekli dağı çıkınca en zirveye çıktı. Birden kar yağdı ve her taraf beyaza büründü. Keçiler sis yüzünden yolunu bulamadı. Mecbur uzun süre keçilerin başında bekledim. Sonra hepsini aşağı indirdim" dedi.

    Maltepe’de motosiklet kazası kameradaMaltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kar yağdı dağda mahsur kaldılar

    Kar yağdı dağda mahsur kaldılar

    Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

    Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

    Yeni yasaklar için karar günü!

    Yeni yasaklar için karar günü!

    Korona nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşirenin itirazına bilirkişi talebi

    Korona nedeniyle çocuğunun velayeti alınan hemşirenin itirazına bilirkişi talebi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet