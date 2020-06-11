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11.06.2020 - 10:35 | | DHA

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyede!

İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyede!

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

 

 

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