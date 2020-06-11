Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyede!

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.