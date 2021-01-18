Karadeniz’de can pazarı

Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan yük alarak Bulgaristan’ın Burgaz Limanı’na giden Palau bandıralı “Arvin” isimli kuru yük gemisi, olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak’ta Bartın İnkumu açıklarında demirledi. 114 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki gemi, dün 12.35’te demirli olduğu bölgede ikiye bölünerek batmaya başladı. Gemideki mürettebattan bazıları filikalara bindi, bazıları da can yelekleriyle denize atladı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Batan geminin yakınında bulunan gemilerin de kurtarma çalışmalarına katılması istenildi. Ancak şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Dalgalar, Sahil Güvenlik botunun üzerini aştı.

Fırkateyn gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da arama kurtarma çalışmalarına destek için fırkateyn görevlendirildiği bildirildi. Kurtarma çalışmaları için helikopter de istendi ancak kötü hava şartları nedeniyle helikopter arama çalışmalarına katılamadı. Geminin işletmecisi olan Ukrayna’daki firma yetkilileriyle de irtibata geçildi ve gemide 12 personelin bulunduğu öğrenildi. Çalışmalarda altı denizci kurtarıldı, 3 kişinin cesedine ulaşıldığı ancak 2 cansız bedenin hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı alınamadığı belirtildi. Bartın Valiliği, mürettebattan kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin karadan ve denizden aralıksız devam ettiğini bildirdi.

‘Sahil Güvenlik büyük cesaret gösterdi’

Bartın Valisi Sinan Güner, yüksek dalgaların kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çekerek, çalışmaların karadan yönlendirmelerle yapıldığını belirtti. Güner, Sahil Güvenlik ekiplerinin büyük cesaret gösterdiğini vurgulayarak, “Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız bu hava şartlarında gerçekten büyük bir cesaret örneği göstererek görevini tam anlamıyla yerine getirmiş, kimsenin denize açılamadığı bu şartlarda denize açılarak arama kurtarma faaliyetlerini icra etmiştir” dedi.









Rus elçiliğinden teşekkür

Öte yandan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz’de Bartın Limanı yakınlarında batan ‘Arvin’ isimli kuru yük gemisinin denizcilerini kurtarmak için alınan tedbirlerden dolayı Türk yetkililere teşekkür ediyoruz” denildi.

Kaptan kayıp

Bartın Valiliği, batan geminin mürettebatının kimliklerini açıkladı. Gemiden kurtarılan ve Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Rus vatandaşı Nikolaii Krinov (44) ile Ukrayna vatandaşları Hennadii Kravchenko (24), Vladyslav Zaterka (20), Oleksadr Perkaty (51), Vitali Merezhko (35) ve Vitali Kachur’ın (23) sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gemi mürettebatından diğer 6 kişinin isimleri ise şöyle; kaptan Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), ikinci kaptan Ukrayna uyruklu Rustam Kazimov (32), mürettebatlar Ukrayna uyruklu Anatoliy Savostin (27), Seriy Sibilyev (60), Andrii Melenychenko (25), Vladyslav Ostapenko (22). Cesedi bulunan 1 mürettebatın kimliğinin yapılacak çalışma sonrası tespit edileceği ifade edildi.