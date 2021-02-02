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02.02.2021 - 10:47 | | AA

Karaman'da kaçak avlananlara ceza

Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza uygulandı.

Karaman'da kaçak avlananlara ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde ocak ayında av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 41 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 106 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Avda kullanılan 6 yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
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