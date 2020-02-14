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14.02.2020 - 22:24 |

Karantina altındayken sürpriz yapılmıştı! Şeyma unutulmadı

Çin'den tahliye edilen 41 kişi arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, Ankara'da gözlem altında tutulduğu hastanedeki odasında doğum gününü tek başına kutlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün karantidan çıkan Şeyma'nın doğum gününü kutladı.

Karantina altındayken sürpriz yapılmıştı! Şeyma unutulmadı

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 41 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. 41 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştirilen mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 20 kişi, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odalarda gözlem altına tutulmuştu. Karantina süresi ise bugün sona erdi.

Karantinada olan ve doğum gününü 8 Şubat'ta tek başına kutlayan Şeyma'nın özel günü unutulmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantidan çıkan Şeyma ile pasta kestiği anı Twitter'dan paylaştı.

O anları Twitter hesabından paylaşan Koca şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Şeyma’nın doğum gününü kutladık.Vuhan dönüşü bu anı özlemle, sabırla bekledi.(Şeymacığım, sağlıklı nice yaşlar diliyorum. Sevdiklerinin arasına karış, bizi de unutma.)

Karantina altındayken sürpriz yapılmıştı Şeyma unutulmadı

 

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