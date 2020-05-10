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10.05.2020 - 15:49 | | İHA

Karantinadan firar edenler böyle görüntülendi!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan mahallede yaşayan vatandaşların patika yolları kullanarak karantina bölgesinden çıkmaları kameralara yansıdı.

Karantinadan firar edenler böyle görüntülendi!

Erbaa ilçede corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ziya Gökalp ve Kuruçay mahalleleri pozitif vakaların artması sonucu 7 Mayıs’ta karantinaya alındı. Karantina kapsamında mahalleye giren yolların birçoğu toprak dökülerek kapatılırken, ana yola bağlantısı olan yollarda polislerle birlikte bekçiler önlem aldı. İşte çalışanlar ile tarımsal faaliyetlerde bulunanlara belgeleri kontrol edilerek mahalleden çıkışlarına izin verildi. Alınan önlemlere rağmen kurallara uymayan birçok vatandaşın kurnazlığı ise pes dedirtti.

Karantina altındaki mahalleden Osmangazi Mahallesi'ne inen patikaları kullanarak dışarı çıkan vatandaşlar kuralı ihlal etti. Toprak yoldan yaya olarak veya motosikletleri ile geçiş yapan vatandaşlar kameralara yansıdı. Bölgede uygulama yapan sivil polis ekipleri vatandaşları megafonla uyardı. Bölgeden hızla uzaklaşmaya çalışanlara polis ekipleri müdahale etti.

 

 

 

 

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