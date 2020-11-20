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20.11.2020 - 16:26 |

Kargo şirketleri hafta sonu çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras kargo sokağa çıkma yasağında açık mı?

MNG kargo hafta sonu çalışıyor mu? Vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında hangi iş yerlerinin açık olduğunu merak ediyor. Kargo firmalarında işleri olan, gönderi bekleyen binlerce kişi 'Yurtiçi, Sürat ve MNG kargo hafta sonu açık mı?' aramasını yapıyor. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

Kargo şirketleri hafta sonu çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras kargo sokağa çıkma yasağında açık mı?

Sürat Kargo hafta sonu çalışacak mı? Koronavirüs genelgesiyle hafta sonları gerçekleştirilecek sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş tutkunlarının en çok araştırdığı konuların başında kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı yer aldı. Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında muaf mı? İşte, Yurtiçi, Sürat ve MNG kargo çalışma saatleri...

KARGO ŞİRKETLERİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 Kasım'da başlayan kısıtlamalar ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile çeşitli sorular gündeme geldi. Bunların arasında kargo şirketlerinin akıbeti de yer aldı. Genelgede binlerce vatandaşı ilgilendiren konuya açıklık getirilerek, ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır.'' denildi.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arası hizmet veriyor. Hafta sonu ise cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapıyor. Cumartesi günleri saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo ise hafta içi 08:30 - 18:00 arası çalışırken hafta sonu cumartesi de 08:30 - 14:00'e kadar hizmet veriyor. Pazar günleri şubeleri açık değildir. 

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır

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