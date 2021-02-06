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06.02.2021 - 15:52 | | DHA

Karısını öldürüp polisi aradı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan tartıştığı eşi İkram Kaplan'ı 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan Kaplan, cinayeti itiraf etti.

Karısını öldürüp polisi aradı

Olay, Kırşehir Akpınar ilçesindeki Yenidoğan mahallesinde oturan 3 çocuk sahibi Kaplan çiftinin evinde meydana geldi. Belediyede işçi olan Zafer Kaplan(46), eşi İkram Kaplan (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Kaplan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçakladı.

Alkollü olduğu iddia edilen Zafer Kaplan, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Polis ile birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkram Kaplan'ın öldüğü belirlendi. İkram Kaplan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi tespit edildi. Zafer Kaplan, polis tarafından gözaltına alındı. İkram Kaplan'ın ölüm haberi üzerine Ankara'dan gelen yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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