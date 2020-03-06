Karlov davasında 8 müebbet istendi

Karlov’un 19 Aralık 2016’da polis memuru Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine dün Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sekiz sanık için, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bu sanıklardan “fail” olarak kabul edilen beşi hakkında ayrıca Karlov suikastına ilişkin “kasten öldürmek” suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. “Kasten öldürmeye yardım” ile suçlanan üç sanık hakkında ise ayrıca 30’ar yıla kadar hapis talebinde bulundu. Ayrıca sekiz sanık hakkında olay sırasında yaralanan üç kişiye ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu ile “genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçlarından da 70 yıl 6’şar ay hapis istendi.

6 kişiye beraat talebi

Sanıklardan beşinin “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15’er yıla kadar hapisleri talep edilirken, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan yargılanan altı sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuldu. Gülen’in de arasında bulunduğu firari dokuz sanığın dosyasının ise ayrılması istendi.