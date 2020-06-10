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10.06.2020 - 16:48 |

Karne alınacak mı 2020? MEB açıkladı! Bu sene karne verilecek mi, ne zaman?

Öğrenciler karnelerin alınıp alınmayacağı ile ilgili detayları araştırıyorlar. MEB'den karneler ile ilgili bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere yazı gönderildi. Genelgede karna ile ilgili ayrıntılarda yer aldı. Peki bu sene karne alınacak mı?

Karne alınacak mı 2020? MEB açıkladı! Bu sene karne verilecek mi, ne zaman?

Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Karne dönemin yaklaşmasıyla birlikte karnelerin bu sene verilip verilmeyeceği gündeme gelmişti. MEB'den okullara karne düzenlemesi geldi. Karnelerin nasıl iletileceği ile ilgili detaylar yer aldı. Peki karne alınacak mı? İşte detaylar...

KARNELER VERİLECEK Mİ?

MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.

Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.

Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

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