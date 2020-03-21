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21.03.2020 - 18:24 | | İHA

Kars ve Ağrı'daki canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Türkiye'nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden Ağrı ev Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Kars ve Ağrı'daki canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Ağrı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle hayvan pazarının geçici bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Kars Belediyesince alınan kararda da Kovid-19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı yapıldıSağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Corana virüse yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı. Hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekti.
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