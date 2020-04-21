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21.04.2020 - 16:01 | | DHA

Kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop’ta dün sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan, bir daha da kendisinden haber alınamayan otizmli İbrahim Ay'ın (5) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin önünde oynayan İbrahim Ay, dün saat 11.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi.

İhbar üzerine mahallede jandarma, polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen kayıp çocuk, her yerde aranıyor.

 

 

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