Kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Merkeze bağlı Eymir köyünde, evlerinin önünde oynayan İbrahim Ay, dün saat 11.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi.
İhbar üzerine mahallede jandarma, polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen kayıp çocuk, her yerde aranıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş corona virüs açıklaması: Salgında yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.