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04.06.2020 - 09:34 | | İHA

Kaybolan dağcının cesedi bulundu

 Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla çıktığı dağda kaybolan dağcının cesedi bulundu.

Kaybolan dağcının cesedi bulundu

 Gaziantep’ten doğa yürüyüşü için Kahramanmaraş’a gelen biri kadın 3 kişi, Onkişubat ilçesine bağlı Düldül Dağı'nda dün akşam kayboldu.

AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası dağcılarından Ali Ekber Görür ve soyadı öğrenilemeyen Sevgi adlı dağcı kurtarıldı.

Uçuruma düştüğü öğrenilen Murat Kargın’ın cansız bedeni ise arama kurtarma ekibi tarafından bulundu.

AFAD ekipleri Murat Kargın’ın cenazesini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor.

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