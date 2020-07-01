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01.07.2020 - 13:26 | | DHA

Kaybolan Yusuf bağda bulundu

Gaziantep'te oyun oynamak için evden çıktıktan sonra kaybolan 2 yaşındaki Yusuf Mert (2), yaklaşık 24 saat sonra evine 1,5 kilometre mesafede, bağda bulundu.

Kaybolan Yusuf bağda bulundu

Uğurlutepe Mahallesi'nde dün sabah tarlaya çalışmaya giden ailesi Yusuf Mert'i evde bıraktı. Bir süre sonra oyun oynamak için evden çıkan küçük Yusuf, gözden kayboldu. Komşuları haber verince eve gelen aile, tüm aramalara rağmen Yusuf'a ulaşamayınca jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Yusuf Mert, yaklaşık 24 saat sonra evine 1,5 kilometre mesafede, bağda bulundu.

Sağlık kontrolü yapılan küçük Yusuf ailesine teslim edildi.

 

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