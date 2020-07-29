Munzur Ãœniversitesi Ã‡ocuk GeliÅŸimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku, kaldÄ±ÄŸÄ± yurttan 5 Ocak sabahÄ± ayrÄ±ldÄ±ktan sonra haber alÄ±namadÄ±. DiyarbakÄ±r'da yaÅŸayan ailesi, kaybolduÄŸu gÃ¼n Tunceli'ye gelerek, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarÄ± Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonunda GÃ¼listan Doku'nun cep telefonunun en son UzunÃ§ayÄ±r Baraj gÃ¶lÃ¼ Ã¼zerindeki SarÄ±saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼'nde sinyal verdiÄŸi belirlendi. ViyadÃ¼k Ã¼zerinden geÃ§en bir aracÄ±n kamerasÄ±na da yansÄ±yan Doku'nun son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen sonuca ulaÅŸÄ±lamadÄ±. Bunun Ã¼zerine ekipler, su altÄ± aramalarÄ±nÄ± 6 Temmuz'da sonlandÄ±rÄ±rken, yÃ¼zeyinde ve kÄ±yÄ±daki Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â GÃ¼listan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Bakan Soylu'nun talimatÄ± Ã¼zerine yapÄ±lan toplantÄ±yla GÃ¼listan'Ä±n son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz gÃ¼nÃ¼ baraj gÃ¶lÃ¼ndeki sulun tahliye edilmesine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

MEVCUTLU Ä°FADESÄ° ALINACAK

Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca GÃ¼listan Doku'nun kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca GÃ¼listan'Ä±n kaybolmasÄ±na iliÅŸkin bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporu tamamlandÄ±. Raporun tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailenin avukatÄ± Ali Ã‡imen, baÅŸ ÅŸÃ¼pheliÂ olarak gÃ¶sterilen Z.A.'nÄ±n tutuklanmasÄ± iÃ§in talepte bulundu. Z.A hakkÄ±ndaki tutuklama talebinin reddeden baÅŸsavcÄ±lÄ±k, mevcutlu getirtilip, ifadesinin alÄ±nmasÄ±na karar verdi.

GÃœLÄ°STAN'IN SON KAYBOLDUÄžU YERDE Z.A.'NIN TELEFON SÄ°NYALÄ° DE TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Bu kararÄ±n verilmesinin nedenini dosyaya giren yeni belgelere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã‡imen, Ulusal Kriminal BÃ¼ro tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bilimsel rapor ile HTS kayÄ±tlarÄ±nda, ÅŸÃ¼phelinin telefon sinyallerinin, GÃ¼listan'Ä±n 5 Ocak 2020 gÃ¼nÃ¼ saat 12.21 sÄ±ralarÄ±nda telefonun son sinyal bilgilerinin kesildiÄŸi yerde tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡imen, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GÃ¼listan Doku'nun maÄŸdur olduÄŸu soruÅŸturmada ilk talebimiz, ÅŸÃ¼phelinin tutuklanmayla birlikte ifadesinin alÄ±nmasÄ±ydÄ±, bu talebimiz reddedildi. AynÄ± dilekÃ§emizin 8 nolu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde biz, Ulusal Kriminal BÃ¼ro tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bilimsel rapor ile HTS kayÄ±tlarÄ±, ÅŸÃ¼phelinin telefon trafiÄŸi ve mÃ¼ÅŸtekinin yani maÄŸdurun telefon trafiÄŸinin, ÅŸÃ¼phelinin beyanlarÄ±yla Ã§eliÅŸki oluÅŸturduÄŸu, bu nedenle ÅŸÃ¼phelinin mevcutlu olarak yani polis zoruyla hazÄ±r edin talebinde bulunmuÅŸtuk. Bu talebimiz kabul edildi. Yani ÅŸÃ¼pheli, mevcutlu olarak polis zoruyla hazÄ±r edilecek, ifadesine baÅŸvurulacak. Ä°fadesinin en Ã¶nemli noktasÄ±, GÃ¼listan'Ä±n 5 Ocak 2020 gÃ¼nÃ¼ saat 12.21 sÄ±ralarÄ±nda telefonun son sinyal bilgilerinin kesildiÄŸi yer, mezarlÄ±k yanÄ±dÄ±r. Dosya ÅŸÃ¼phelimizin de aynÄ± gÃ¼n saat 16.00'dan sonra mezarlÄ±k yanÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin baz istasyonu verisi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu yeni gelen bir bilgiydi. Zaten Ulusal Kriminal BÃ¼ro'nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilimsel raporda da olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin ÅŸÃ¼phelinin beyanlarÄ±nda Ã§eliÅŸki vardÄ±. Bu Ã§eliÅŸkiler sorulduktan sonra, GÃ¼listan Doku'nun soruÅŸturma dosyasÄ±, toplumda bÃ¼yÃ¼k bir infial oluÅŸturdu. Bu infialin de giderilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir tutuklamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi gerekmektedir. Ä°nanÄ±yoruz ki tutuklama, ÅŸÃ¼phelinin ifadesine baÅŸvurulduktan sonra muhtemelen bu Ã§eliÅŸkileri aÃ§Ä±klamayacaktÄ±r ve o aÅŸamada tutuklanmasÄ±na karar verilecektir. GÃ¼listan Doku'nun 5 Ocak 2020 gÃ¼nÃ¼ 12.21'de sinyal bilgileri kesilmiÅŸti. Son yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra orada mezarlÄ±k yanÄ± gÃ¶steriyor. BaÅŸ ÅŸÃ¼phelimiz de gÃ¼n iÃ§inde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler var, sÃ¼rekli yer deÄŸiÅŸtiriyor. Yani evde olduÄŸu iddiasÄ± Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ oluyor ve aynÄ± gÃ¼n saat 16.17'de mezarlÄ±k yanÄ±nda sinyal veriyor. Saat 16.41'de Ã¼niversitede Ã§alÄ±ÅŸan iki gÃ¶revli de GÃ¼listan'Ä± gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. KÃ¶prÃ¼de artÄ±k hareket halinde, yani saatlerde birbiriyle uyumlu. GÃ¼listan'Ä± son gÃ¶ren tanÄ±klar da GÃ¼listan'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÄŸmurun hafif hafif yaÄŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸehre doÄŸru hareket ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸlerdi. OnlarÄ±n plaka takip sistemindeki araÃ§larÄ±nda 16.46'da kÃ¶prÃ¼den geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Burada ÅŸÃ¼phelinin maÄŸdura doÄŸru hareket ettiÄŸini belgeliyor. Bu nedenle tutuklanmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecektir. Burada mevcutlu olarak hazÄ±r edilmesi denmiÅŸ, savcÄ±lÄ±k artÄ±k onun kararÄ±nÄ± verecektir. Muhtemelen polis zoruyla onu hazÄ±r edecekler. KÄ±sa bir zamanda olmasÄ± bekleniyor."