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02.06.2020 - 13:07 | | DHA

Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çitfçi Musa Aslan (42) ile hayvanlarının pancar tarlasına girmesine tepki gösterdiği Suriyeli iki kardeş, çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, Sultanhanı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Musa Aslan, pancar ekili tarlasında büyükbaş hayvanlarını otlatan Suriye uyruklu Mahmut Elvefa (30) ve Ömer Muhammed Elvefa'ya (35) tepki gösterdi. Bunun üzerine Aslan ile Suriyeli kardeşler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Elvefa kardeşler, Musa Aslan'ı darbetti. Aslan ise önce eline geçirdiği sopa, daha sonra da aracında bulunan av tüfeği ile karşılık verdi.

Ömer Muhammed Elvefa, bacağından vurularak, Mahmut Elvefa ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burnu kırıldığı belirlenen Aslan ile Suriyeli iki kardeşe ambulanslarda müdahale edildi. Bu sırada Aslan'ın komşuları, Suriyeli iki kardeşe tepki gösterdi. Yaralılar, ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviya alınırken, jandarma inceleme başlattı.

Giresun’da ilk defa oluşturulan salep tarlasında hasat yapıldıTıbbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazı salebin Giresun’da ilk defa üretimine başlandı ve ilk hasat alındı. Kurutulmuş toz halinde kilosu bin 400 TL’den satılan salebin Giresun’da fındığa ek gelir olarak üreticilerin yüzünü güldürmesi umut ediliyor.
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