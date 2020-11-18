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18.11.2020 - 00:06 | | DHA

Kaza yapınca yakayı ele verdiler

Kahramanmaraş'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobilin bagajındaki kablolardan şüphelenen jandarmanın yaptığı araştırmada hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı. Kabloları çaldıkları belirlenen ve kazada yaralanan Mehmet A. (31) ve Yusuf G. (33), hastanedeki tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza yapınca yakayı ele verdiler

Kaza, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda meydana geldi. Şehir merkezine giden Mehmet A. yönetimindeki 27 AAK 636 plakalı otomobil, Kürtül mevkisinde karşı yönden gelen K.B.'nin kullandığı 46 AR 959 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Mehmet A., yanındaki Yusuf G. ile diğer araçta bulunan K.B. ve yanındaki D.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza yapınca yakayı ele verdiler

JANDARMANIN DİKKATİ, HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Kaza yerinde Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, çarpışma sırasında Mehmet A.'nın otomobilinin açılan bagajında rulo halindeki telefon ve elektrik kablosu jandarmanın dikkatini çekti. Yanında demir kesme makinesi, çengelli kanca, kablo sabitleme aparatı ile çekici halatı da olan kabloların çalıntı olabileceği değerlendirilerek, Yusuf G.'nin Andırın nüfusuna kayıtlı olması nedeniyle Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı'na ilçede kablo hırsızlığı olabileceği bilgisi verildi.

HASTANEDEN CEZAEVİNE

Yapılan araştırmada Andırın'ın Arıklar Mahallesi ile Gökçeli Mahallesi arasında yaklaşık 380 metre telefon ve elektrik kablosunun çalındığı tespit edildi. Hastanede tedavileri tamamlanan Mehmet A. ve Yusuf G., taburcu edildikten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Andırın'a götürülen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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