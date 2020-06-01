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01.06.2020 - 12:27 |

Kazan Vadisi'nde terör örgütüne darbe! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi.

Kazan Vadisi'nde terör örgütüne darbe! Teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte,
- (1) adet M-16 Piyade Tüfeği ,
- (2) adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği ,
- (1) adet Roketatar ,
- (2) adet Anti-tank mayını ,
- (1) adet EYP alıcısı ,
- (6) adet el bombası ,
- (1) adet pense ve akımölçer ( Eyp yapımında kullanılmak üzere ) ,
- (1) adet fotoğraf makinası,
- (1) adet el dürbünü,
- (3) adet termal panço,
- (1) adet radyo ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl 01 Haziran’da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edilmişti.

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Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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