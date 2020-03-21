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21.03.2020 - 12:09 |

Kenny Rogers kimdir, neden öldü?

Kenny Rogers 81 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü Amerikalı müzik yıldızı Kenny Rogers'ın ölümünün ardından hayranları Kenny Rogers neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Kenny Rogers kimdir?

Kenny Rogers kimdir, neden öldü?

Kenny Rogers 81 yaşında hayatını kaybetti. The Gambler, Lady gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damga vuran ve "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen, Amerikalı country müzik yıldızı Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından Kenny Rogers neden öldü sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Kenny Rogers neden öldü?

KENNY ROGERS NEDEN ÖLDÜ?

SKH Music tarafından yapılan açıklamada; müzisyenin kendi evinde, doğal nedenlerden dolayı ve sevdikleriyle kuşatılmış bir halde son nefesini verdiği belirtildi.

KENNY ROGERS KİMDİR?

Kenneth Ray "Kenny" Rogers (d. 21 Ağustos 1938, Houston, Teksas, ABD) Amerikalı country ve country pop şarkıcısı, müzik yazarı ve aktör. 1958 yılından beri müzik çalışmalarına devam etmektedir. 1977 yılından beri, başta Grammy olmak üzere birçok kez müzik ödüllerine layık görülmüştür. Grammy dışında aldığı müzik ödüllerine örnek olarak Academy of Country Music, Country Music Association, American Music ve CMT Music ödülleri gösterilebilir.

Kenny Rogers günümüze kadar toplam 65 albüm çıkartmıştır ve albümleri bugüne kadar 100 milyondan fazla satmıştır, tüm zamanların albümleri en çok satan sanatçıları sıralamasında 8. sırada gelmektedir.

Dezenfektan yerine doğal sabun kullanımı önerisiTÜRKİYE'de koronavirüse karşı uzmanlar alınacak en önemli tedbirin el temizliği olduğunu vurguluyor. El temizliğinde ise fazla dezenfektan ve sıvı sabun kullanımı ellerde tahrişe neden oluyor. Bu nedenle katı ve bitkisel yağlı sabun kullanılması gerektiğini belirten doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk, "Alkollü ürünler cildi kurutuyor ve çatlatıyor. Mümkün olduğunda bitkisel yağlar içeren doğal sabunlar kullanmalıyız. Bu sabunlar hem mikropları öldürüyor, hem de cilde iyi geliyor" dedi.
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