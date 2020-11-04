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04.11.2020 - 15:48 |

Kentte mevsimin ilk karı yağdı

Konya'nın Derbent ilçesinde, Aladağ Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgeye mevsimin ilk karı düştü.

Kentte mevsimin ilk karı yağdı
Konya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Konya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Konya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten Deliyörükgil, ilçeye mevsimin ilk karının düştüğünü sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımları ve "Derbent'imize sezonun ilk karı düştü. Allah bereketli kılsın inşallah." sözleriyle duyurdu.

Başkan Deliyörükgil, hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, mevsimin ilk karının kış turizmi merkezi olması için çalışmalar yürütülen Aladağ'a düştüğünü belirtti.

İlçede, 2 bin 385 metre rakıma sahip Aladağ'da, kayak merkezinin bulunduğu bölge kasımda yağan karla beyaz örtüye bürünürken bazı vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı.

Öte yandan Konya'nın Beyşehir ilçesinde de Anamas Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi
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