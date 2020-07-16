Kepçe operatörü küfretti, profesör tokat attı!

Antalya Kaş’ta yer alan ve milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği’nin başkenti olarak bilinen Patara’da devam eden ‘2020 Patara Yılı’ çalışmaları esnasında skandal bir olay yaşandı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre çalışmaları denetlemek üzere alana giden Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, jandarma kulübesi ile otopark ve karşılama alanı arasında kalan 30-35 metrelik alanda arkeolog bulunmadan kepçe ile kazı yapıldığını tespit etti.

ARKEOLOGSUZ KAZI DURDU

Bunun üzerine Prof. Dr. Işık, kepçe operatörünü uyararak çalışmanın hemen durdurulmasını istedi. Prof. Dr. Işık’ın üzerine yürüyen kepçe operatörü iddiaya göre hakaret etti. Bunun üzerine Prof. Dr. Işık da kepçe operatörüne tokat attı. Olay jandarmaya intikal ettirilip tutanak düzenlendi. Arkeologsuz devam eden kazı hemen durdurulurken, kazı yapılan alanda herhangi bir arkeolojik eserin zarar görüp görmediğinin belirlenmesi için de tespit çalışması başlatıldı.

Yaşananlarla ilgili bilgi veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, şöyle konuştu:

“Patara’da bakanlık temsilcisi bir arkeoloğumuz var. Yine firmanın istihdam ettiği 5 arkeolog arkadaşımız daha var. Elektrik kablosu çekilmek üzere kazı yapılan alanda arkeolog var ancak kısa süreliğine alandan ayrılıyor. Bu esnada Havva Hoca geliyor. Kepçenin başında arkeolog olmadığını görünce doğal olarak sinirleniyor. O sinirle operatöre tokat atıyor. Biz hemen 70 santim derinliğe inilen 30-35 metrelik alanda tespit yaptırdık. Yapılan çalışmada herhangi bir arkeolojik eserin olmadığı belirlendi. Şu an bölgedeki çalışma sorunsuz devam ediyor.”

OPERATÖR ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Tartışmayı doğrulayan yüklenici firma temsilcisi Fatih Karacan, “Operatör arkadaşımıza fiziki bir müdahale var ama şikâyetçi olmadı” diye konuştu.

Olaya şahit olan bir şantiye görevlisi ise “Kepçe operatörü hocaya küfür edip üzerine yürüdü ve kolunu çevirdi. Zaten jandarmayı da hoca çağırdı” ifadelerini kullandı.

‘BU OLAY ÇALIŞMANIN ÖNÜNE GEÇMESİN’

Olayla ilgili bilgi vermek istemeyen Prof. Dr. Işık, “Şu an evdeyim. Sesim biraz kısıldı. Tatsız bir olay ama detay vermeye gerek yok. Patara’da çok güzel bir iş yapılıyor. Bu olayın oradaki hazırlıkların önüne geçmesini istemiyorum. Tek düşüncemiz çalışmaları zamanında sorunsuz biçimde tamamlamak” dedi.