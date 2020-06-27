Kıdem tazminatı bir süredir kamuoyunun gündeminde... Hükümet Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) üzerinde çalışmalar yaparken kıdem tazminayla ilgili de düzenleme getiriyor. Konu milyonlarca kişiyi ilgilendirirken 'Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Son gelişmeler ve durum ne?' soruları soruluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı bu tören esnasında kıdem tazminatı hakkında da açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son günlerde asılsız dedikodular yayılıyor. İş verenleri ve işçileri rahatsız ediyorlar. Bunlardan biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır. İşveren ve işçi kurumları kendi aralarında halledemiyorlar. Sonra kabine konuyu halletsin diyorsunuz. Bunda biz art niyet ararız. Her işçimizin kazanılmış hakkını korumak görevimiz. Attığımız her adımda nasıl işçi kardeşlerimizin yanındaysak bu konuda da işçilerimizin yanında olacağız." dedi.