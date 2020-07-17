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17.07.2020 - 15:02 |

Kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Kıdem tazminatında son durum nedir? İçerisinde kıdem tazminatını da barındıran istihdam paketi için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Peki, kıdem tazminatında son durum nedir? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı son dakika açıklaması...

Kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda gündemde bir hayli konuşulan kıdem tazminatına da değindi. İşte son dakika kıdem tazminatı açıklamaları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma getirmeden bu adımı bu şekliyle atmak adil değil, doğru değil' dedi.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN FLAŞ TALİMAT

İçinde kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi başlıkları barındıran istihdam paketi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda (MYK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk istihdam paketiyle ilgili bilgi verirken, düzenlemenin biran önce yasalaştırılması konusunda yardım istedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre MYK’da kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi konularda tam uzlaşma sağlanamadığı yolunda görüşler dile getirildi. Böyle bir sürecin, TBMM’deki diğer çalışmaları etkileyeceğine ilişkin yorumlar yapıldı.

EKİMDEN SONRA

Bunun üzerine Erdoğan, “Ne kadar acele?” diye sordu. Bu konuda tam bir görüş birliği oluşmadığı için düzenlemenin bu bölümlerinin yeni yasama dönemine kalması benimsendi. Erdoğan, bu başlıklarda tarafların görüşü alınarak, bir kez daha uzlaşma aranması konusunda öneride bulundu. Paketin, acil olan ve uzlaşma sorunu olmayan bölümleri, TBMM’ye sevk edilirken, diğer başlıkların ekimden sonra gündeme getirilmesi benimsendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama... Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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