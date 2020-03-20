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20.03.2020 - 14:33 | | DHA

Kilis’te, çamaşır suyu ve sabun dağıtımı

Kilis'te belediye ekipleri, corona virüse karşı evlere gidip, yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımına başladı.

Kilis’te, çamaşır suyu ve sabun dağıtımı

Kilis Belediyesi ekipleri, kentteki tüm evleri dolaşarak, sabun ve çamaşır suyu dağıttı. Corona virüse karşı uyarı da yapılarak, zorunlu olmadıkça halktan dışarı çıkmamaları ve kişisel önlemlerini almaları istendi. Kent sakinleri de uygulama için belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ticari taksi sürücülerinden plaka sahiplerine eylemİstanbul'da Esenyut ve Beylikdüzü'nde çalışan taksiciler koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını ve taksi kiralarını ödemekte güçlük çektiklerini belirterek, eylem yaptı. Konvoy yapıp, pazar alanında toplanan taksicilere "1 metre kuralı" hatırlatılarak ayrı durmaları istendi.
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