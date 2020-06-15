15.06.2020 - 11:35 | | DHA
Kilis’te yabancı uyruklu 7 kaçak yakalandı
Son dakika haberi... Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçen 7 yabancı uyruklu, Kilis'te polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçtikleri belirlenen A.R., Ş.R., S.R., H.N., T.B., İ.B. ile E.R. yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
İstanbul'da eğlence mekanına corona baskını!İstanbul’da yeni tip corona virüs salgınına rağmen ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. İşletme sahibi ve çalışanlar izinsiz alkollü mekan işlettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak idari para cezasına çarptırıldı.