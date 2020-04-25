Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un kimdir? İşte biyografisi

Geçtiğimiz aylarda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını halen can almaya devam ediyor. Kim Jong Un da corona virüsten öldü iddiaları dünyayı adete çalkalıyor. Peki gerçekten Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un kimdir? İşte Kim Jong Un hakkında son dakika gelişmeleri...

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Fakat bu haber henüz doğrulanmış değil. Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü. Kim'in yaşam savaşı verdiği yönündeki haberler Güney Kore ve Çin kanadından gelen resmi açıklamalarla yalanlanırken, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediği dikkat çekiyordu.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

KİM JONG UN AMELİYAT OLDU ŞOK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Resmi medya sessizliğini korurken Güney Kore ve ABD tarafından yalanlamalar geldi, ancak bir internet sitesinde Kim'in sağlık durumuna ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer verildi. Fırlattığı füzelerle dünyanın ödünü koparan ve corona virüs salgını sırasında bile yeni testler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son günlerde yine gündemde.

Ancak dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim, bu kez füzeleriyle değil geçirdiği kalp ameliyatıyla manşetleri süslüyor. Reuters haber ajansı, Kuzey Kore medyasının Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruduğunu bildiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gece yarısı yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil" dedi:

"Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir."

Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi, Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna, göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi.Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü kutlamalarına katılmadı.

Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.