Kimine göre virüs yok kimine göre hava sıcak

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün ölümcül etkisi sürüyor. 25 milyondan fazla kişiye bulaşan virüsün neden olduğu Kovid-19’dan ölenlerin sayısı da 848 bini aştı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke aldığı tedbirleri gevşetmesiyle birlikte düşen vaka sayısı tekrar yükselişe geçti. Bir çok ülkede toplum virüsün bulaşmasını önlemek için alınması gereken maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirleri dikkate almıyor. Biz de Milliyet olarak sosyal mesafenin hiçbir yerde uygulanmadığı 16 milyonluk İstanbul’un bazı ilçelerinde Maske kullanmayan grupları tespit etmeye çalıştık ve “Neden?” diye sorduk.

Gençler çoğunlukta

İstanbul’da maske kullanmayanların büyük bölümü 18 yaş altı gençler. Bahaneleri ise virüsün kendilerini etkilenmediği. Bir diğer grup ise orta yaş erkekler. Genellikle maskeyi ellerinde, çene altında veya burnu içine almayacak şekilde taşıyor. İstanbul’un bazı ilçelerinde yaptığımız gözlemde ise maske kuralına en fazla kadınların riayet ettiğini gözlemledik. Sadece Türkiye vatandaşları değil yabancı turistler de maske kuralına uymuyor. Taksim’de maske takmadan gezenlerin büyük bölümünü yabancı turistler oluşturuyor. Milliyet Gazetesi olarak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yaptığımız gözlemlerde maske takmayan kişilere nedenlerini sorduk. Verilen yanıtlar vaka sayısında artışın nedenlerini ortaya koyar nitelikte.

‘Beni kurtaramaz’

Eminönü’nde Galata Köprüsü’nde balık yemi satan 72 yaşındaki F.Ö., koronavirüs diye bir şeyin olmadığına inanıyor. Maskenin hiçbir işe yaramadığını söyleyen F.Ö., “Ne maskesi. Bu hastalığı bizim doktorlarımız biliyorlar mı? Hiç kimse bilmiyor. Bu maske mi bizi kurtaracak. Neyi kurtarıyor. Vücut sağlam olduktan sonra virüsle hiçbir ilgisi yok hastalığın. Benim sağlığımı kimse düşünmesin. Bizi aylarca eve kapattılar. Neden virüs yüzünden. Var olmayan şey yüzünden evimizden çıkamadık. Maskeyi sadece otobüse bindiğimde takıyorum. Sonrasında çıkarıyorum. Allah büyük” diyor. Kadıköy Sahili’nde ise genellikle maske takmayanlar arasında gençler, çocuklar ve çift halinde gezen sevgililer var. Sevgilisi ile sahilde gezmeye gelen genç kadın K.U., “Normalde takıyoruz. Ama hava sıcak olduğu için çıkardık. Evet salgın yüzünden çıkarmamız tehlikeli olabilir. Ama biraz temiz hava aldıktan sonra tekrar takacağız. Çantamızda taşıyoruz zaten” bahanesini paylaşıyor. Sahilde çalışan güvenlik görevlileri de uyarılara rağmen gençlerin kendilerini önemsemediğini söylüyor. Ancak her iki güvenlik görevlisi de maskelerini çıkarmış. Sebebini sorduğumuzda “Sabahtan beri bisiklet sürdüğümüz için patladık, ter içinde kaldık. Bisiklet sürerken maskeyi takınca fazla efor sarf ediyoruz” diye konuştu.

‘Yaşlıları etkiliyor’

Esenler Meydan’da gezen Ahmet ve Salih isimli iki arkadaş ise virüsün neden bu kadar yaygınlaşabildiği gerçeğini ortaya koyuyor. Gençlerden Ahmet, “Abi korona morona yok. İnanmıyorum. Virüs falan yok. Gençlere zaten işlemiyor. Sadece yaşlılara işliyor. Aileme de bir şey olmaz cin gibiler. Hem artık dayanamıyorum. Terletiyor. Zaten hiç kimsenin taktığı yok” diye anlattı. Taksim ise maske takılmayan bölgelerin başında geliyor. 1 Haziran’da kontrollü normale dönüşte İstanbul’da sadece İstiklal Caddesi’nde maskesiz gezmek yasak olmuştu. O dönemde bile maske takılmadığı olurken, şu an hiçbir denetim olmadığı için maskesiz gezen çok sayıda kişi var. Ancak İstiklal’de Türkler’den çok yabancı turistlerin maske takmadığını görüyoruz. Sebebini sorduğumuz bir yabancı turist, “Maske takılmaması yasağından haberimiz yok” derken, caddedeki çoğu turist maskesiz geziyor.

Aile boyu sorumsuzluk

Yanına küçük kızı ve eşini alarak İstiklal Caddesi’nde dolaşan ismini vermek istemeyen kişi, sıcak hava yüzünden maske takmadığını söylüyor. Baba, “Maskeyi çıkarttım. Artık bir nefes alalım. Sabahtan beri bunaltıyor. Baksanıza sokakta kaç kişi de maske var” dedi. Bu sırada neden maske takmadığını sorduğumuz orta yaşlı iki kişi önce maskelerini kafede unuttuklarını söyledi, ardından da kimliklerini göstererek sivil polis olduklarını belirtti.

‘Takınca hastalanıyorum’

Bağcılar’da kartvizit dağıtan gençler ise salgını hiç ciddiye almıyor. Gençlerin bahaneleri ise hazır:

“Valla maske takınca daha da korona hissediyorum kendimi. İnsanlar bunu takınca daha hastalıklı oluyor. İster istemez insan psikolojikman koronavirüs kapıyor. 1 ay boyunca taktım. Evde tek yaşıyorum. Onu taktıktan sonra kendi psikolojini bozuyorsun. Açık ve net söylüyorum korkmuyorum. Evdekilerle kalmıyoruz tek başımıza kalıyoruz. 5 dakika takıyorum vallahi başım ağrıyor.”