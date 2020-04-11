Kırıkkale'de, 1 köy daha karantinaya alındı

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Keskin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10 Nisan 2020 tarihli kararı ile Dağsolaklısı köyünün, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünün, 11 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. Lütfen evde kalalım. Sebep olacağımız bulaş nedeniyle tehlikeye atacağımız canları düşünelim" denildi.

Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyü de geçen hafta corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.