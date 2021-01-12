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12.01.2021 - 16:10 | | DHA

Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı

Jandarma ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde, S.S'nin (41) bahçesinde define için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçip köye giden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda S.S, A.Ö, Y.M. ve Ü.D. suçüstü yakalandı. Ayrıca 4 kişi ile birlikte hareket edip bahçede bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur kazıldığı belirlenirken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüphelilerin işlemleri sürüyor.

 

Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
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