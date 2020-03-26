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26.03.2020 - 09:56 | | İHA

Kırklareli Valiliğinden hemşireye şiddet paylaşımlarına yalanlama!

Sosyal medya üzerinden Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir hemşirenin şiddet gördüğüne yönelik yapılan paylaşımlara Valilikten açıklama geldi.

Kırklareli Valiliğinden hemşireye şiddet paylaşımlarına yalanlama!

Sosyal medya üzerinden Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir hemşirenin şiddet gördüğüne yönelik paylaşımlar valilik tarafından yalanlandı.

Kırklareli Valiliğinden hemşireye şiddet paylaşımlarına yalanlama

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılacaktır. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere sosyal medya üzerinden ilimizde böyle bir olay yaşandığı algısı oluşturulmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden Kırklareli Valiliği Resmi Sosyal Medyadan takip edebilirsiniz” denildi.

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