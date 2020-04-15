Kıymalı Rulo Patates tarifi | Kıymalı Rulo Patates malzemeleri ve yapılışı

Kıymalı Rulo Patates nasıl yapılır sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Kıymalı Rulo Patates yapacak. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Ekran başındaki izleyiciler Kıymalı Rulo Patates nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Kıymalı Rulo Patates tarifi ve malzemeleri...

KIYMALI RULO PATATES MALZEMELERİ / 50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

4 adet haşlanmış patates

4 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı Pulbiber

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Kimyon

1 çay kaşığı Tuz

İç Harcı için;

500 gr dana kıyma

3 adet sivribiber

2 adet kuru soğan

50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Kimyon

Üzeri için;

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

KIYMALI RULO PATATES YAPILIŞI:

Haşladığınız patatesleri ezin ve üzerine un, yumurta, pulbiber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip kaşık yardımıyla ezerek karıştırın. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp patates harcını yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dk pişirin. İç harcı İçin; sıvı yağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla küp küp doğradığımız soğanları, yeşil biberleri, kıymayı, domates salçası, tuz, karabiber, kimyon ekleyip kavurun.

Fırından çıkardığınız patatesli hamurun üzerine kıymalı harcı yayın ve kaşar peynirini serpin. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kalan rendelenmiş kaşarı serpin ve tekrar fırına verin. Dilimleyip servis edebilirsiniz.