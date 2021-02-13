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13.02.2021 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY

Kız Kardeşim desteği

Kadınların ekonomik hayata katılımı, kalkınmada aktif rol almaları ve girişimcilik konusunda farkındalıklarının artması için Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde yürütülen ‘Kız Kardeşim Projesi’ kapsamında başlatılan hibe programı için yeni dönem başvuruları başladı. Türkiye’nin 81 ilinden toplamda 30 girişimci kadına verilecek destekle kadınların güçlenmesi hedefleniyor.

Kız Kardeşim desteği
MELTEM GÜNAY

Hibe programı kapsamında, yeme-içme sektöründe çalışan ve hali hazırda işletme sahibi olan 29 girişimci kadına 25 biner TL ile 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş geliştirme hibesi verilecek. Programa son başvuru tarihi ise 26 Şubat 2021.

Geçtiğimiz yıl hibe projesinden yararlanarak 25 bin TL’lik hibe almaya hak kazanan Tennur Çıldır, Denizli’de açtığı küçük dükkanını büyüterek yedi kişiye istihdam sağladı. Yedi yıl önce iş hayatına atıldığını anlatan Çıldır, “Daha önce hiç çalışmamıştım evde sürekli börek pasta yapıyordum. Eşim, ‘Bunları yapıyorsun bize kilo aldırıyorsun sana küçük bir yer açalım bunları yap sat’ dedi.

Gözlemeyle başladım sonra müşterilerin istekleriyle birlikte çorba, kahvaltı gibi ürünler de sattım. Bir müşterim Kız Kardeşim Projesi’nden bahsedince başvurdum. Denizli’den yapılan 25 başvuru içinden birinci geldim. İstanbul’daki elemelerde de ilk 11’in içine girerek buna hak kazandım. Hem dükkanımı büyüttüm hem de çalışan sayım arttı. Daha öncesinde evimdeki çatalımla tabağımla idare ediyordum” diye konuştu. Aldığı hibenin yanı sıra eğitimlerle de çok fazla şey öğrendiklerini dile getiren Çıldır, “Online satışı öğrendim bu pandemi döneminde bile büyük firmalarla birlikte çalışabiliyorum. Bu dönemde birçok işyeri kapandı ama bizim işlerimiz iyi gidiyor. Bütün girişimci kadınlar bu programa başvursunlar diyorum” dedi.

Tentenin parası hibeden geldi

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra iki oğlunu büyütmek için iş hayatına ara veren Tuba Yılmaz da bu hibe programından yararlanan biri oldu. 2002 yılında Marmaris’e taşınan Yılmaz şunları anlattı: “Çocuklarımı büyütürken evde mantı yapıp satıyordum. Çocuklar büyüyünce küçük bir yer açtım. İşler büyüdü, kadınlarla birlikte çalışarak ekibi de büyüttük. Alanımız kuçük kaldı. Tam o sırada bir arkadaşım programdan bahsetti 25 bin lira hibe vereceklermiş dedi ki tam tente de 25 bin TL tutuyor. Başvurdum bana çıktı.”

Online başvuru

Programa katılmak için ilk olarak, ‘kizkardesim.net’ sitesi üzerinden online eğitimleri tamamlayan yeme & içme sektöründeki girişimci kadınlar web sitesinden aldıkları sertifika ile birlikte 26 Şubat 2021’e kadar online olarak başvuru yapabilecek. Teknik elemeden geçen ve katıldıkları illerde en yüksek puanı alan kadınlar bu sene online yapılan Hibe Programı Kampı’na davet edilecek. 2 günlük eğitimlerin ardından jüri değerlendirmesiyle kriterlerlere göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

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