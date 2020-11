Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Türkiye’de her gün en az bir kadın katlediliyor, onlarcası da şiddet görüyor. İşlenen her cinayetin ardından, ‘Kadın cinayetleri son bulsun’ çığlıkları yükselse de öldürülen kadın sayısı her geçen gün artıyor. Muğla’da eski sevgilisi tarafından katledilen üniversiteli Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin (55) de kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyor.



‘Bu acı geçmiyor’



‘Kadın ölümleri yüreğimi acıtıyor’ diyen anne Gültekin, “Pınar’dan önce de TV’de hep kadınların öldürüldüğünü görürdüm ama aklıma hiçbir evladım gelmedi. Pınar öldükten sonra da bir şey değişmedi. Yine gencecik kızlar öldürülüyor. Kızımın acısını hâlâ yaşıyorum. Bu acı geçmiyor. Her annenin de benim gibi yüreği acıyordur” dedi.



Yasaların yetersiz olduğunu vurgulayan anne Gültekin, “Bu katiller hak ettiği cezayı almış olsa, bu kadar kadın öldürülmez. Ne de olsa birini öldürdükten sonra hapisten çıkacaklarını biliyorlar. Bildikleri için de öldürmeye devam ediyorlar. Ben her gün ‘Kadın cinayetleri son bulsun’ desem de bir şey değişmeyecek. Eğer bilsem ki değişecek nefesim kesilene kadar çıkar her gün konuşurum. Benim konuşmamla olacak iş değil. Eğer olsaydı, Özgecan’ın annesi konuştuğunda, Emine Bulut’un annesi konuştuğunda ya da binlerce öldüren kadının annesi konuştuğunda bir şeyler değişirdi. Bizim konuşmamızla olacak iş değil, yasaların değişmesi gerekiyor. Yasalar değişsin kadın katilleri, caniler ömürleri boyunca hapisten çıkmasın ki, başka kadınlar da ölmesin. Yasalar değişmezse her gün bir kadın ölmeye devam edecek” diye konuştu.



‘Çok öfkeliyim’

Gözyaşları içinde “Ben kızımın gülüşünü çok özlüyorum” diyen Gültekin sözlerine şöyle devam etti: “Bazen bu yaşadıklarımızın gerçek olmadığını, Pınar’ın okulda olduğunu ve sınavları bitince çıkıp geleceğini düşünüyorum. Bunun böyle olmasını çok isterdim ama değil. Ölümünü ne ben, ne babası, ne de kardeşleri kabullenmiş değiliz hâlâ. Kızımın okulunun bitmesine 2 ay kalmıştı, 2 ay sonra çıkıp İstanbul’a gelecekti. Ama o katil engel oldu. Kızımın hayalleri vardı ama hayalleri de hayatı da yarım kaldı. Çok öfkeliyim ve her gün bir kadının öldüğünü gördükçe bu öfkem daha da artıyor.”

‘Hepimiz ölüyüz artık’

Baba Sıddık Gültekin de şunları söyledi: “Kızımdan sonra keşke hiç kadın ölmeseydi ve Pınar Türkiye’deki son kadın cinayeti olsaydı. Maalesef ki Türkiye’de yargı sistemi bu noktada zayıf kalıyor. Ben buradan Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na sesleniyorum; ‘Bu cinayetler dursun’ tek isteğimiz bu. ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ diye bir söz var çok doğru. Pınar ile birlikte hepimiz öldük. 8 kişiydik 8’imiz de ölüyüz artık. Acıyı yaşayan bilir, yüreğimiz yanıyor.”





