İTÜ’lü en güçlü kadın CEO’lar buluştu: Kadınlar hayatın her alanında fark yaratır

Online yapılan toplantıya Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ’ın yaptığı organizasyonda, en güçlü kadın CEO listesine giren İTÜ mezunu mühendisler; deneyimlerini, öngörülerini öğrencilerle paylaştı.



‘Kendinize güvenin’



Organizasyonda ilk sözü, “Türkiye’nin En Güçlü Kadın CEO” araştırmasında listeye birinci sıradan giren Filiz Yavuz Diren aldı. Kadın mühendislerin teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Diren, “Kadınlar hayatın her alanında, iş ve akademik dünyada fark yaratıyorlar. Farklı mühendislik alanlarında tahsilini tamamlamış, kendini geliştirmiş genç kadın mühendislerimiz geleceği şekillendirecekler. İş hayatının zorlu yollarından geçerken karşılaşacakları zorlukları daha rahat aşabilmeleri için ben de gönüllü olarak mentorluk projelerine katılıyorum. Genç kadınların kendilerine güvenmeleri, kendilerini geliştirmek için talepkâr ve meraklı olmaları konularında onları cesaretlendirmeye önem veriyorum” dedi.

Listenin 34. sırasında yer alan Evrim Hizaler “Yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, kariyer hayatında da cinsiyetin belirleyici bir unsur olmaması gerekiyor. Bir işyerinde başarının ön koşulu, insanın sahip olduğu nitelik ve yetkinlikleri geliştirmesidir. Kadınların iş hayatında olmasının daha adil ve gelişmiş bir toplum için şart olduğunu, kadının üst yönetimindeki başarılarının fark edilmesiyle istihdam oranının daha da artacağını düşünüyorum” dedi.



‘Fırsat eşitliği şart’



Listeye 44. sıradan giren İTÜ’lü Feyza Narlı da konuşmasında “Kadın istihdamının arttırılması için öncelikli olarak fırsat eşitliği konusu kurumların en tepe noktasından başlayarak sahiplenilmelidir. Kurumlarda fırsat eşitliği için yapılacak faaliyetler sadece insan kaynaklarının sorumluluğunda kalmayarak, en tepeden alt birime kadar fırsat eşitliği kültürünün benimsenmesi, ilgili tüm kişilerin sorumluluk alarak cinsiyet eşitliği alanında kendi üzerine düşeni yapması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.







