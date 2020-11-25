Şüpheli kadın ölümleri arttı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun tuttuğu kadın cinayetleri istatistiği, kadın cinayetlerindeki iç karartan tablonun değişmediğini gözler önüne serdi. Ocaktan bugüne 269 kadın erkekler tarafından katledilirken, 152 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. Geçen yıl ile rakamlar karşılaştırıldığında cinayetler de bir düşüş yaşandığı görülse de, bu yıl da aile içi şiddetin arttığı ve önceki yıllara göre şüpheli ölümlerin sayısında artış olduğu dikkati çekti. Her geçen gün artan kadın cinayetlerini ve şüpheli ölümleri kadın hareketi temsilcileri Milliyet’e değerlendirdi.

‘Sadece konuşuyoruz’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: “Kadın cinayetlerin artma nedeni yıllar içinde bu cinayetlerin analizini yapmamamızdan kaynaklanıyor. ‘2019’da 400 kadın’ diyoruz. Bu kadınları öldüren adamlar nerede çalışıyordu? Siyasi görüşleri neydi? eğitimi, ekonomik durumu gibi birçok analizin yapılması gerekiyor. Hangi ilde daha çok kadın öldürüldü? Şiddet için hangi noktalar daha çok alarm veriyor? Bunları bilmiyoruz, devlet bu yönde bir bilgi vermiyor. Yasal mevzuatın kadınlara anlatılması şart. İlk şiddette nereye başvuracaklarını, hangi destekten yaralanacaklarını bilmeliler. Biz sadece konuşuyoruz. Kadınların sürekli yüksekten düşerek öldüğü söyleniyor. Eskiden apartman boşluklarında ölü bulunan kadınlar vardı şimdi ise rezidanstan ‘düştü’ denilen kadınlar var..”









İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu: “Cinayetler her yıl katlanarak artıyor. Bu kadın cinayetleri planlanarak, tasarlanarak, canice ve vahşice işlenen cinayetlerdir. Dolasıyla mahkemelerin bu konu da ağır cezalar vermesi gerekiyor. Hiçbir şekilde indirim uygulamaması gerekiyor. Bu suçlarda sanıkların aldığı tüm cezayı yatması gerekiyor. Bir de sürekli af çıkarılıyor. ‘Benim affetmediğimi devlet olarak sen affedemezsin’ ama devlet böyle bir af politikası uyguluyor. Artan bu cinayetlerin son bulması için, cezalar caydırıcı hale getirilmeli. Bunun yanı sıra toplumu eğitmek zorundasın. Kadın erkek eşitliğini anlatmalı. Kadın sosyal, kültürel ekonomik olarak güçlendirilmeli. Kadın cinayetlerinin yanı sıra şüpheli kadın ölümlerinin de artığını söyleyebiliriz. ‘Şüpheli ölüm’ diye kapattığımız birçok dosyada birçok şey olabilir. En büyük örneği Şule Çet dosyası. Bu dosyada ölüm denilerek kapatılmıştı. Biz 25 Kasım’da artık devletin görevlerini yapmasını, kadınları koruması ve cinayetleri de önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz.”









7 yılda 2 bin 692 kadın katledildi



Tutulan kadın cinayetleri istatistikleri kadın ölümlerinin her yıl bir önceki yıla oranla arttığını gösterdi. 2012 yılı ile 2019 yılları arasında 2 bin 692 kadın erkekler tarafından katledildi. 2020 yılının Ocak ayından bugüne kadar ise 269 kadın erkek şiddetinin kurbanı olurken, 152 kadının ölümü de şüpheli bulundu. Öldürülen kadınların yıllara göre dağılımı ise şöyle:



2012 210 kadın

2013 234 kadın

2014 294 kadın

2015 303 kadın

2016 328 kadın

2017 409 kadın

2018 440 kadın

2019 474 kadın

2020 (25 Kasım) 269 kadın





‘Yasaların uygulanmaması erkeğe cesaret veriyor’



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Ayşen Ece Kavas: “2011 yılında İstanbul Sözleşmesinin imzalandığı dönemde, kadın cinayetleri bir önce ve bir sonraki yıla göre en az seviyedeydi. Bunun devletin ‘Biz kadınları koruyacağız’ demesiyle bir ilgisi var. Ancak sonraki yıllarda sürekli kadın cinayetlerinde bir artış görüyoruz. Bu artışın sebebi; yasalar çıktı ve imzalandı ama uygulanmadı. 6284 sayılı kanuna göre de koruma kararları kâğıt üstünde kaldı. Yasaların uygulanmaması ve siyasi irade gösterilmemesi ereklere cesaret veriyor. Özellikle bu yıl şüpheli ölüm sayıları çok arttı. Artık erkeler bunu gizleyebileceğini düşünüyor. Pınar Gültekin’in katili de mahkemede ‘Yakalanacağımı düşünmemiştim’ dedi. Faillerin kadınları öldürüp delilleri karartmaya çalıştığı durumlarla çok karşılaşıyoruz.”











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