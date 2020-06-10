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10.06.2020 - 18:40 | | İHA

Kızının nişanına katıldı! Köy karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başhan köyü muhtarı, kızının nişanı için Batman’a gitti. Dönüşte yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırılan muhtarın corona virüs testi pozitif çıktı. Ailesinden 4, komşularından ise 1 kişide virüs tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Kızının nişanına katıldı! Köy karantinaya alındı

Bismil’e bağlı 120 haneli bin nüfuslu Başhan köyünün muhtarı Şirin Avcı, kızının nişanına katılmak için Batman’a gitti. Dönüşte yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırılan Avcı’nın korona virüs testi pozitif çıktı. Yapılan filyasyon çalışmalarında ailesinden 4 komşularından ise 1 kişide virüs tespit edilmesi üzerine köy giriş çıkışlara kapatılarak karantinaya alındı. Bismil İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Başhan köyünün salgının kontrol altına alınması için 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Kızının nişanına katıldı Köy karantinaya alındı

Jandarma ekipleri, köyün etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, filyasyon ekiplerinin köydeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenilirken, ilçede karantinaya alınan köy sayısı da 3’e yükseldi.

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