MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KKTC Başbakanı'ndan corona virüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı
ABONE OL
29.04.2020 - 10:31 | | DHA

KKTC Başbakanı'ndan corona virüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede corona virüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını söyledi.

KKTC Başbakanı'ndan corona virüs açıklaması: Salgın kontrol altına alındı

Salgın ile ilgili açıklama yapan Başbakan Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını görüntülediBURSA'da, üniversite öğrencisi Elif O.'nun (22) köpeğine bağırıp, kötü davrandığı anlar, komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Elif O., emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Elif O.'nun, ifadesinde, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum" dediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu

Yardım kolisi dağıtımında sosyal mesafe unutuldu

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 62 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 62 kilo esrar ele geçirildi

Sıradaki Haber