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04.07.2020 - 21:42 | | AA

KKTC'de son 24 saatte 1 corona virüs vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 1 yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

KKTC'de son 24 saatte 1 corona virüs vakası görüldü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den KKTC'ye giden bir kişide virüs belirlendi, böylece toplam vaka sayısı 113'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı. 5 hastanın tedavisi sürüyor.

KKTC'de bugün 889 Kovid-19 testi yapıldı, toplam test sayısı 40 bin 989'a çıktı.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de Kovid-19'a yakalanan 104 kişi sağlığına kavuştu.

1 Temmuz'da KKTC'ye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

75 gün Kovid-19 vakası görülmeyen ülkede, dün 1, 2 Temmuz'da ise 4 yeni vaka tespit edilmişti.

 

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklamasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaşanan acıların unutulmadığını, bir daha bu acıların yaşanmasını istemediklerini, bu kapsamda kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirtti.
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