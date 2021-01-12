12.01.2021 - 17:25 | | DHA
Koltuk değneklerinden uyuşturucu çıktı!
Gaziantep’te, polis ekiplerinin, durumundan şüphelendiği E.V.'nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği E.V.’yi durdurdu. Polis ekiplerinin E.V.’nin üzerinde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler, E.V.’nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada ise uyuşturucu ele geçirdi.
Uyuşturucuya el konurken gözaltına aldığı E.V.’nin emniyette sorgulanmasına başlandı.
Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.