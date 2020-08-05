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05.08.2020 - 13:38 | | İHA

Komandolardan PKK'ya büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Hakurk Bölgesi’nde keşif ve gözetleme faaliyetleri icra eden komandoların özverili çalışması ile, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildiğini bildirdi.

Komandolardan PKK'ya büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Ayrıca söz konusu bölgede gerçekleşen arama tarama faaliyetleri sonucunda, 2 adet piyade tüfeği, 1 adet biksi makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 36 adet el bombası, 7 adet antitank roketatar mühimmatı, 880 adet 7.62 kalaşnikof mühimmatı, bin 500 adet 7.62 biksi mühimmatı, 10 adet 40 mm bombaatar tahrip mermisi, 2 adet el bombası fünyesi, 23 adet şarjör, 1 adet namlu, 8 adet sevk fişeği ele geçirildiği öğrenildi.

Canlı yayında dehşet anları... Patlamaya böyle yakalandıBBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar kameraya böyle yansıdı. Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise saniye saniye böyle görüntülendi.
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