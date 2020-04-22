Kominin Görevi Nedir? Komi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Restoranlarda mutfak ya da servis kısımlarında çalışmasıyla beraber, aşçı ile garsona yardım eden kişilere komi denmektedir. Servis komisi ve mutfak komisi olarak iki çeşit komi bulunmaktadır. Servis bölümünde bulunan komiler genelde masa toplama ile garsonları yardım etme görevini üstlenirler. Mutfak bölümünde ise yemeği hazırlık için aşçıya yardım ederler.

Kominin Görevi Nedir?

Kominin görevi çalıştıkları yere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. O yüzden bunu iki farklı amaç altında ele almak gerekir. Mutfakta çalışan kominin görevi;

- Sebze ve meyve ile et çeşitlerine kesmek ya da parçalama,

- Ocak ya da fırın üstünde pişirmesi gereken yiyecekler için malzemeleri ocak üzerinde ısıtma,

- Mutfağın özellikle hijyen ve temizlik konusunda uyması için çalışmalar gerçekleştirme,

Servis bölümünde çalışan kominin görevi ise;

- Garsonların sunacağı ürünleri alması konusunda yardım etmek,

- Sipariş takibi ile beraber garsonları bu konuda bilgilendirmek,

- Kirli tabak ve çatal ile beraber diğer malzemeleri toplamak,

Komi Ne İş Yapar?

Komi özellikle restoranlarda hem mutfak kısmında hem de servis bölümünde destek olarak çalışma gerçekleştirir. Bu çalışma özellikle hem aşçı hem de garsonlara yardım etmek amaçlı destek olarak öne çıkar.

Komi Nasıl Olunur?

Komi olmak adına iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki sürekli olarak ele alınan usta-çırak ilişkisi arasında konuyu en iyi şekilde anlamaktan geçer. Aynı zamanda 2 yıllık eğitim üzerinden Turizm ve Otelcilik ile gastronomi bölümleri üzerinden mezun olunabilir. Diksiyonu düzgün, insanlarla güçlü iletişimi olan, hijyen ve kıyafeti özen gösterme gibi pek çok nitelik aranmaktadır.