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13.05.2020 - 00:13 | | DHA

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat  21.30 sıralarında Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Avcı yönetimindeki 42 HE 630 plakalı otomobil, Musa Yay'ın kullandığı 42 ND 101 plakalı otomobille çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle Yay'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, kapalı olan marketin kepengine çarparak durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Avcı ve yanındaki Ayla Avcı ile diğer sürücü Musa Yay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Musa Yay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Otomobil evin bahçesine düştü: 2 ölüBalıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin arkadan çarptığı otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
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